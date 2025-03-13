Экс-охранник Саакашвили получил срок в России за вторжение в Курскую область

В России военный суд заочно вынес приговор бывшему охраннику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за вторжение в Курскую область. Михаил Батурин получил 25 лет колонии. Об этом рассказала Генпрокуратура РФ.

«Суд вынес заочный приговор в отношении 45-летнего гражданина Грузии Михаила Батурина. Он признан виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в феврале 2022 года Батурин добровольно вступил в наёмническое подразделение «Кавказский легион». В августе 2024 года он вторгся на территорию Курской области. Батурин причастен к преступлениям против мирного населения и их имущества. Его объявили в международный розыск. Также суд постановил конфисковать у Батурина 2,6 миллиона рублей.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, Батурин ранее работал телохранителем Саакашвили.