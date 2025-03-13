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Регион
13 марта, 11:26

Экс-охранник Саакашвили получил срок в России за вторжение в Курскую область

Суд дал грузинскому наёмнику Батурину 25 лет за вторжение в Курскую область

Михаил Батурин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Батурин

Михаил Батурин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Батурин

В России военный суд заочно вынес приговор бывшему охраннику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за вторжение в Курскую область. Михаил Батурин получил 25 лет колонии. Об этом рассказала Генпрокуратура РФ.

«Суд вынес заочный приговор в отношении 45-летнего гражданина Грузии Михаила Батурина. Он признан виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в феврале 2022 года Батурин добровольно вступил в наёмническое подразделение «Кавказский легион». В августе 2024 года он вторгся на территорию Курской области. Батурин причастен к преступлениям против мирного населения и их имущества. Его объявили в международный розыск. Также суд постановил конфисковать у Батурина 2,6 миллиона рублей.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, Батурин ранее работал телохранителем Саакашвили.

Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили
Суд вынес приговор Михаилу Саакашвили

Ранее суд заочно приговорил наёмника из США к 23 годам лишения свободы. Американец мексиканского происхождения Роберт Вертман был членом украинского «Интернационального легиона» с апреля 2023 года. Также суд постановил конфисковать у него 1,6 млн рублей, которые он получил в качестве оплаты.

Николай Рюмин
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