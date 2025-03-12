Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Тбилисский суд приговорил Саакашвили к девяти годам за растрату более $3,2 млн
Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari
Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам заключения. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».
Вердикт Саакашвили зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны экс-президента Грузии Теймураз Джанашия, но он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Экс-президента страны обвинили в превышении полномочий, нападении на депутата и растрате средств бюджета. Во время тюремного заключения арестант постоянно жаловался на ухудшение здоровья и заметно похудел.