Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам заключения. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».