Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 06:38

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Тбилисский суд приговорил Саакашвили к девяти годам за растрату более $3,2 млн

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari

Михаил Саакашвили подключился к судебному процессу из клиники. Обложка © Mtavari

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам заключения. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Вердикт Саакашвили зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны экс-президента Грузии Теймураз Джанашия, но он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан осенью 2022 года после возвращения в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Экс-президента страны обвинили в превышении полномочий, нападении на депутата и растрате средств бюджета. Во время тюремного заключения арестант постоянно жаловался на ухудшение здоровья и заметно похудел.

Премьер Грузии призвал расследовать роль Саакашвили в покушении на Таргамадзе
Премьер Грузии призвал расследовать роль Саакашвили в покушении на Таргамадзе
Андрей Бражников
  • Новости
  • Михаил Саакашвили
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar