Премьер Грузии призвал расследовать роль Саакашвили в покушении на Таргамадзе

Следствие должно заинтересоваться возможной причастностью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в деле о покушении на депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году. С соответствующим призывом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В сентябре полицейские поймали Давида (Дарчо) Хечуашвили, который был заочно осуждён и находился в розыске за организацию покушения на парламентария. Мужчина 19 сентября незаконно пересёк границу Грузии с Турцией и был задержан пограничниками. Хечуашвили после задержания дал показания прокуратуре, согласно которым поручение следить за депутатом ему дал Михаил Саакашвили. В тот период бывший грузинский лидер находился на Украине.

«Обвиняемый Дарчо Хечуашвили своими показаниями подтвердил, что получил задание следить за Гиви Таргамадзе в 2016 году при участии Михаила Саакашвили и Гии Лорткипанидзе [экс-замглавы МВД Грузии]. Напомню, что взрыв автомобиля Гиви Таргамадзе, при котором, к счастью, обошлось без жертв, был тяжелейшим фактом за три дня до парламентских выборов, что, очень вероятно, было сделано с целью повлиять на выборы», — подчеркнул Кобахидзе в беседе с журналистами.

Грузинский премьер-министр считает, что след Саакашвили и бывшего замглавы МВД страны Гии Лорткипанидзе в этом деле должен стать предметом интереса правоохранительных органов.