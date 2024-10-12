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12 октября, 09:42

Премьер Грузии призвал расследовать роль Саакашвили в покушении на Таргамадзе

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Следствие должно заинтересоваться возможной причастностью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в деле о покушении на депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году. С соответствующим призывом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В сентябре полицейские поймали Давида (Дарчо) Хечуашвили, который был заочно осуждён и находился в розыске за организацию покушения на парламентария. Мужчина 19 сентября незаконно пересёк границу Грузии с Турцией и был задержан пограничниками. Хечуашвили после задержания дал показания прокуратуре, согласно которым поручение следить за депутатом ему дал Михаил Саакашвили. В тот период бывший грузинский лидер находился на Украине.

«Обвиняемый Дарчо Хечуашвили своими показаниями подтвердил, что получил задание следить за Гиви Таргамадзе в 2016 году при участии Михаила Саакашвили и Гии Лорткипанидзе [экс-замглавы МВД Грузии]. Напомню, что взрыв автомобиля Гиви Таргамадзе, при котором, к счастью, обошлось без жертв, был тяжелейшим фактом за три дня до парламентских выборов, что, очень вероятно, было сделано с целью повлиять на выборы», — подчеркнул Кобахидзе в беседе с журналистами.

Грузинский премьер-министр считает, что след Саакашвили и бывшего замглавы МВД страны Гии Лорткипанидзе в этом деле должен стать предметом интереса правоохранительных органов.

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След Михаила Саакашвили нашли не только в покушении, но и в развязывании войны Грузии с Южной Осетией. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее отмечал, что именно Саакашвили начал войну в 2008 году по заданию извне.

Дарья Нарыкова
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