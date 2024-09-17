Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году
Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили начал войну в 2008 году по заданию извне
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), правившая в Грузии при бывшем президенте Михаиле Саакашвили, развязала войну в Южной Осетии по заданию извне. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Радикальную оппозицию вывел из себя не вопрос начала войны, а тема взаимного прощения и примирения [с осетинами]. <...> Взаимное прощение и примирение противоречат той цели, для которой режим «Национального движения» в 2008 году выполнил задание извне и начал войну», — приводит издание InterPressNews слова главы грузинского кабмина.
Он добавил, что тема примирения стала трагической для радикальной оппозиции.
Ранее Кобахидзе заявил, что грузинские власти не могли прямо говорить о том, что войну в Южной Осетии начал Саакашвили из-за «текущих дел в Страсбурге и Гааге». Однако теперь, когда эти процессы завершены, грузинская сторона получила возможность обозначить свою позицию. Премьер республики также назвал Саакашвили «позором страны».
TACC / EPA / DAVID MDZINARISHVILI