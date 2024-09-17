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17 сентября, 18:37

Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году

Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили начал войну в 2008 году по заданию извне

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), правившая в Грузии при бывшем президенте Михаиле Саакашвили, развязала войну в Южной Осетии по заданию извне. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Радикальную оппозицию вывел из себя не вопрос начала войны, а тема взаимного прощения и примирения [с осетинами]. <...> Взаимное прощение и примирение противоречат той цели, для которой режим «Национального движения» в 2008 году выполнил задание извне и начал войну», — приводит издание InterPressNews слова главы грузинского кабмина.

Он добавил, что тема примирения стала трагической для радикальной оппозиции.

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинские власти не могли прямо говорить о том, что войну в Южной Осетии начал Саакашвили из-за «текущих дел в Страсбурге и Гааге». Однако теперь, когда эти процессы завершены, грузинская сторона получила возможность обозначить свою позицию. Премьер республики также назвал Саакашвили «позором страны».

Абхазия оценила желание властей Грузии извиниться за нападение в 2008 году
Абхазия оценила желание властей Грузии извиниться за нападение в 2008 году
Обложка ©

TACC / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Наталья Демьянова
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