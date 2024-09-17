Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), правившая в Грузии при бывшем президенте Михаиле Саакашвили, развязала войну в Южной Осетии по заданию извне. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Радикальную оппозицию вывел из себя не вопрос начала войны, а тема взаимного прощения и примирения [с осетинами]. <...> Взаимное прощение и примирение противоречат той цели, для которой режим «Национального движения» в 2008 году выполнил задание извне и начал войну», — приводит издание InterPressNews слова главы грузинского кабмина.

Он добавил, что тема примирения стала трагической для радикальной оппозиции.