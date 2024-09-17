«Теперь мы можем говорить правду»: Премьер Грузии назвал зачинщика войны с Южной Осетией

Грузинские власти не могли раньше прямо говорить о том, что войну в Южной Осетии развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, той же позиции придерживается и Совет Европы, резолюцию которого подписал и сам Саакашвили.

«Когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну развязал именно режим Саакашвили», — приводит издание InterPressNews слова главы грузинского кабмина.

Кобахидзе отметил, что власти Грузии ранее не делали чётких заявлений на этот счёт из-за «текущих дел в Страсбурге и Гааге». Однако теперь, когда эти процессы завершены, грузинская сторона получила возможность обозначить свою позицию. Премьер республики также назвал Саакашвили «позором страны», говоря об оппозиции и влиянии экс-президента на неё.