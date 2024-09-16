Призыв извиниться перед осетинами спровоцировал митинги в Грузии
Митинг у стен грузинского парламента. Обложка © X / paolo rel
Волна митингов захлестнула ряд грузинских городов после заявления председателя правящей партии Бидзина Иванишвили о необходимости извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Протесты не отличаются размахом, самые крупные из них развернулись в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Участники акций нарекли Иванишвили предателем, который осквернил память «павших за территориальную целостность» Грузии героев. Митинги проходят под лозунгом «Прошу прощения? Нет и никогда!». В столице страны протест развернулся у здания парламента. Впрочем, его немногочисленным участникам даже не удалось перекрыть прилегающий проспект Руставели.
О готовности принести «осетинскими братьям и сёстрам» извинения за конфликт председатель «Грузинской мечты» заявил 14 сентября. Ранее фракция называла события 2008 года спланированным предательством, которое осуществил экс-президент Михаил Саакашвили по указке извне.