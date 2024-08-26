США замыслили провести очередную цветную революцию в октябре. На этот раз их целью станет Грузия и партия «Грузинская мечта», победу которой на выборах американское руководство допускать не хочет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Белому дому не нравится, как развиваются события в Грузии перед началом выборов в парламент 26 октября. Руководство США планирует на «тбилисском майдане» огласить для населения некие «доказательства фальсификаций» при голосовании. Дальше будет объявлено о непризнании итогов избирательного процесса, а затем выдвинется требование о смене власти. При этом правоохранителей будут провоцировать усмирять всех протестующих исключительно силовыми методами.