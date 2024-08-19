Премьер Грузии Кобахидзе назвал грядущие выборы референдумом о войне и мире

Парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, станут "референдумом между войной и миром". Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Фактически эти выборы являются референдумом между войной и миром. Это референдум между пропагандой и традиционными ценностями", — сказал он в разговоре с журналистами.

По мнению грузинского премьера, выбор очевиден, его нужно сделать "в пользу мира, морали и светлого будущего Грузии".

До этого Кобахидзе заявлял, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах Грузия превратится во второй фронт военного противостояния с Россией. Тогда он также подчеркнул, что избрание правящей партии "Грузинская мечта" является необходимым условием, чтобы страна могла полноценно развиваться и дальше.