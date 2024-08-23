Партию Саакашвили ЕНД и ряд других признают неконституционными в Грузии
Оппозиционная партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, будет признана в стране неконституционной. Её депутаты лишатся мандатов. Данное решение также примут в отношении ряда других грузинский партий, сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Аннулировать мандаты может только Конституционный суд, согласно нашей конституции. Я думаю, что аннулирование мандатов было бы логичным продолжением запрета партии [«Национальное движение»]. Нельзя, чтобы представители преступной партии пользовались статусом члена парламента Грузии», — пояснил Кобахидзе.
Данное решение, по мнению премьера, поспособствует оздоровлению политики в стране. Не исключено, что подобные меры будут предприняты и против партии экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», которая находится в альянсе с «Нацдвижением».
До этого Кобахидзе заявлял, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах Грузия превратится во второй фронт военного противостояния с Россией. Тогда он также подчеркнул, что избрание правящей партии "Грузинская мечта" является необходимым условием, чтобы страна могла полноценно развиваться и дальше.
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта", и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.
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