Партию Саакашвили ЕНД и ряд других признают неконституционными в Грузии

Оппозиционная партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, будет признана в стране неконституционной. Её депутаты лишатся мандатов. Данное решение также примут в отношении ряда других грузинский партий, сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Аннулировать мандаты может только Конституционный суд, согласно нашей конституции. Я думаю, что аннулирование мандатов было бы логичным продолжением запрета партии [«Национальное движение»]. Нельзя, чтобы представители преступной партии пользовались статусом члена парламента Грузии», — пояснил Кобахидзе.

Данное решение, по мнению премьера, поспособствует оздоровлению политики в стране. Не исключено, что подобные меры будут предприняты и против партии экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», которая находится в альянсе с «Нацдвижением».

До этого Кобахидзе заявлял, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах Грузия превратится во второй фронт военного противостояния с Россией. Тогда он также подчеркнул, что избрание правящей партии "Грузинская мечта" является необходимым условием, чтобы страна могла полноценно развиваться и дальше.