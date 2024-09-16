Абхазия оценила желание властей Грузии извиниться за нападение в 2008 году

Если заявления властей Грузии о желании извиниться за нападение на Абхазию и Южную Осетию в 2008 году будет подкреплено реальными действиями, то это позволит начать процесс перехода к добрососедским отношениям. Такое заявление прозвучало в Министерстве иностранных дел (МИД) Абхазии.

Напомним, ранее председатель правящей в республике партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии. По его словам, конфликт развязала партия экс-лидера страны Михаила Саакашвили. При этом он ничего не сказал про Абхазию. Тем не менее в Цхинвале позитивно восприняли слова политика.

«Подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, которые основаны на переоценке ошибок прошлого, и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии <...> может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — говорится в заявлении МИД Абхазии.