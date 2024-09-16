Абхазия оценила желание властей Грузии извиниться за нападение в 2008 году
МИД Абхазии увидел возможность мира в желании Иванишвили извиниться за войну
Если заявления властей Грузии о желании извиниться за нападение на Абхазию и Южную Осетию в 2008 году будет подкреплено реальными действиями, то это позволит начать процесс перехода к добрососедским отношениям. Такое заявление прозвучало в Министерстве иностранных дел (МИД) Абхазии.
Напомним, ранее председатель правящей в республике партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии. По его словам, конфликт развязала партия экс-лидера страны Михаила Саакашвили. При этом он ничего не сказал про Абхазию. Тем не менее в Цхинвале позитивно восприняли слова политика.
«Подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, которые основаны на переоценке ошибок прошлого, и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии <...> может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — говорится в заявлении МИД Абхазии.
Там выразили надежду, что Иванишвили найдёт правильные слова и в отношении Абхазии. В Цхинвале надеются на подписание договора о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.
Политическая обстановка в Грузии накаляется с каждым днём, ведь совсем скоро в стране пройдут парламентские выборы. Ранее в Тбилиси не поверили предупреждению российской разведки о вмешательстве США в выборы. Согласно данным СВР, БДИПЧ ОБСЕ опубликует заранее подготовленное заключение о проведении народного волеизъявления в неконкурентной среде. Выборы в Грузии намечены на 26 октября.
ТАСС / Александр Погожев