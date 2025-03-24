«Отходим, прыгай!» Британский наёмник снял обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед пленением
Пленённый у Суджи британец Андерсон снял обстановку в окопах ВСУ под обстрелом
Воевавший на стороне ВСУ британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. Обложка © Батальон «Питерского» Спецназ «Ахмат»
В сети появились кадры, снятые попавшим в плен британским наёмником Джеймсом Андерсоном. Воевавший за ВСУ солдат продемонстрировал обстановку в окопах противника под российским обстрелом в районе Суджи Курской области. Видео публикует RT.
Кадры из-под обстрелов в Судже. Видео © Телеграм / RT на русском
На видео с нательной камеры видно, как Андерсон с двумя украинскими военными прячется в окопе. Один из них шутит, предлагая использовать селфи-палку для съёмки. Андерсон, в свою очередь, заявляет о нежелании покидать укрытие до прекращения обстрела.
В ролике также зафиксированы жалобы наемников на дорогой Starlink и «безвозвратное одалживание» терминалов украинскими бойцами. В итоге Андерсона с бойцами отправляют на задание, но ненадолго. После стрелкового боя в лесу им отдают команду отходить.
Напомним, Андерсон попал в плен 23 ноября 2024 года, всего лишь через неделю после того, как незаконно пересёк границу Курской области вместе с украинскими подразделениями. В суде он заявил, что не участвовал в расправах над гражданскими и сожалеет, что вообще додумался поехать в Незалежную. Также он рассказал журналистам, что подумывает над тем, чтобы выучить русский язык. Российский суд приговорил его к 19 годам колонии за преступления против мирного населения.