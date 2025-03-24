«‎Отходим, прыгай!» Британский наёмник снял обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед пленением

В сети появились кадры, снятые попавшим в плен британским наёмником Джеймсом Андерсоном. Воевавший за ВСУ солдат продемонстрировал обстановку в окопах противника под российским обстрелом в районе Суджи Курской области. Видео публикует RT.

Кадры из-под обстрелов в Судже. Видео © Телеграм / RT на русском

На видео с нательной камеры видно, как Андерсон с двумя украинскими военными прячется в окопе. Один из них шутит, предлагая использовать селфи-палку для съёмки. Андерсон, в свою очередь, заявляет о нежелании покидать укрытие до прекращения обстрела.