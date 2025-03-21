«Автомат положил»: Наёмник из Британии снял от первого лица своё пленение под Суджей

Британский наёмник заснял на нательную камеру, как попал в плен под Суджей в Курской области. Это произошло ещё в конце ноября, когда ВСУ попали в окружение во время боёв в лесах. Кадрами делится RT.

Британский наёмник заснял своё пленение под Суджей. Видео © RT

В начале наёмник кричит, что пристрелит русских. Но уже через несколько секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты кладут его лицом на землю. Позже выяснилось, что наёмником оказался Джеймс Андерсон. Его приговорили к 19 годам колонии за теракт и наёмничество.