Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 16:29

«Автомат положил»: Наёмник из Британии снял от первого лица своё пленение под Суджей

RT: На нательную камеру наёмника из Британии попали кадры его пленения под Суджей

Британский наёмник заснял на нательную камеру, как попал в плен под Суджей в Курской области. Это произошло ещё в конце ноября, когда ВСУ попали в окружение во время боёв в лесах. Кадрами делится RT.

Британский наёмник заснял своё пленение под Суджей. Видео © RT

В начале наёмник кричит, что пристрелит русских. Но уже через несколько секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты кладут его лицом на землю. Позже выяснилось, что наёмником оказался Джеймс Андерсон. Его приговорили к 19 годам колонии за теракт и наёмничество.

Ранее Life.ru публиковал видео, как боец ВСУ пытался покинуть курскую Суджу, выдав себя за бабушку. Однако трюк с переодеванием не сработал. Украинские боевики продолжают оставаться в городе. Они прячутся по подвалам и «заброшкам».

Украинский солдат притворился кустом, чтобы сбежать из курского приграничья
Украинский солдат притворился кустом, чтобы сбежать из курского приграничья
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar