«Автомат положил»: Наёмник из Британии снял от первого лица своё пленение под Суджей
RT: На нательную камеру наёмника из Британии попали кадры его пленения под Суджей
Британский наёмник заснял на нательную камеру, как попал в плен под Суджей в Курской области. Это произошло ещё в конце ноября, когда ВСУ попали в окружение во время боёв в лесах. Кадрами делится RT.
Британский наёмник заснял своё пленение под Суджей. Видео © RT
В начале наёмник кричит, что пристрелит русских. Но уже через несколько секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты кладут его лицом на землю. Позже выяснилось, что наёмником оказался Джеймс Андерсон. Его приговорили к 19 годам колонии за теракт и наёмничество.
Ранее Life.ru публиковал видео, как боец ВСУ пытался покинуть курскую Суджу, выдав себя за бабушку. Однако трюк с переодеванием не сработал. Украинские боевики продолжают оставаться в городе. Они прячутся по подвалам и «заброшкам».
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