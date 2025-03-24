Видео с дрона, запечатлевшего последствия подрыва газоизмерительной станции «Суджа» украинскими вооружёнными силами, стали доступны РИА «Новости». На кадрах видно, что станция всё ещё горит, некоторые элементы инфраструктуры повреждены.

Ранее стало известно, что труба «Прогресс» была заминирована динамитом. Огненный столб, возникший после удара украинских вооружённых сил (ВСУ), был вызван газом, который остался в системе после приостановки контракта на транзит сырья через Украину.