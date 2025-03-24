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24 марта, 10:59

Дрон снял пожар и разрушения на подорванной ВСУ станции «Суджа»

Видео с дрона, запечатлевшего последствия подрыва газоизмерительной станции «Суджа» украинскими вооружёнными силами, стали доступны РИА «Новости». На кадрах видно, что станция всё ещё горит, некоторые элементы инфраструктуры повреждены.

Ранее стало известно, что труба «Прогресс» была заминирована динамитом. Огненный столб, возникший после удара украинских вооружённых сил (ВСУ), был вызван газом, который остался в системе после приостановки контракта на транзит сырья через Украину.

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Напомним, в ночь на 21 марта украинская армия атаковала ГИС «Суджа». Начался пожар. ВСУ проигнорировали факт договора о временном прекращении атак на энергетические объекты. По словам Владимира Зеленского, соглашение не является действительным. К счастью, в результате удара никто не пострадал. В российском МО подрыв назвали намеренной провокацией киевского режима.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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