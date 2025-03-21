Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»

На газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» динамитом была заминирована труба «Прогресс». Столб огня после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) был вызван газом, который остался после приостановления контракта по транзиту сырья через Украину. Об этом сообщат Mash.

Труба «Уренгой — Помары — Ужгород». Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, был повреждён один из отрезков 30-метрового участка трубы. 1 января, после прекращения действия контракта, там закрыли задвижки, чтобы газ не поступал. Однако внутри всё ещё оставалось остаточное голубое топливо, которое загорелось. По словам специалистов, повреждённые участники получится отремонтировать.