Стало известно о минировании динамитом трубы на станции «Суджа»
Mash: Труба газоизмерительной станции «Суджа» была заминирована динамитом
На газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» динамитом была заминирована труба «Прогресс». Столб огня после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) был вызван газом, который остался после приостановления контракта по транзиту сырья через Украину. Об этом сообщат Mash.
Труба «Уренгой — Помары — Ужгород». Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, был повреждён один из отрезков 30-метрового участка трубы. 1 января, после прекращения действия контракта, там закрыли задвижки, чтобы газ не поступал. Однако внутри всё ещё оставалось остаточное голубое топливо, которое загорелось. По словам специалистов, повреждённые участники получится отремонтировать.
Сейчас на станции осталось две из четырёх труб, которые идут на Киев. 18 марта боевики подорвали трубу «Уренгой — Помары — Ужгород», а 21 марта — «Прогресс».
Напомним, что в ночь на 21 марта газоизмерительная станция «Суджа» в курском приграничье подвергалась атаке ВСУ, несмотря на все договорённости. Владимир Зеленский заявил, что не считает соглашение по временному прекращению атак на энергообъекты действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.
Telegram / Mash