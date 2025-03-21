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Регион
21 марта, 12:29

«Зеленский доведёт Европу до цугундера»: В ГД прокомментировали атаку ВСУ на ГИС «Суджа»

Шеремет: Зеленский доведёт Европу до «цугундера» ударами по газопроводу

Владимир Зеленский ударами по газоизмерительной станции «Суджа» кусает кормящую руку и ведёт Европу к неизбежному «цугундеру». Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Диктаторские амбиции Зеленского продолжают толкать его на нелогичные шаги. Он стал открыто кусать руку, которая его в ущерб себе так долго кормит. Надеюсь, что европейский истеблишмент, пытающийся удержать на плаву свою стагнирующую экономику, сделает верные выводы. Иначе этот вскормленный ими безумец в ближайшее время доведёт их до «цугундера».

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы

Диктаторские амбиции Зеленского продолжают толкать его на нелогичные шаги. Он стал открыто кусать руку, которая его в ущерб себе так долго кормит. Надеюсь, что европейский истеблишмент, пытающийся удержать на плаву свою стагнирующую экономику, сделает верные выводы. Иначе этот вскормленный ими безумец в ближайшее время доведёт их до «цугундера».
Диктаторские амбиции Зеленского продолжают толкать его на нелогичные шаги. Он стал открыто кусать руку, которая его в ущерб себе так долго кормит. Надеюсь, что европейский истеблишмент, пытающийся удержать на плаву свою стагнирующую экономику, сделает верные выводы. Иначе этот вскормленный ими безумец в ближайшее время доведёт их до «цугундера».

Депутат ГД Дмитрий Белик заявил, что Киев умышленно саботирует энергетическое перемирие с РФ. Ударами по ГИС «Суджа» он показывает своё наплевательское отношение и вредит Европе.

«Киев показательно саботирует процесс мирного урегулирования, прибегая к энергетическому терроризму. Разрушение коридора поставок российского газа, играющего важную роль в обеспечении энергетических потребностей ряда европейских государств, ударит прежде всего по гражданам Европы», — сказал Белик.

Он добавил, что такие события ведут исключительно к дефициту и росту цен на топливо в ЕС. Однако его политики не беспокоятся об этом и подливают масла в конфликт.

Кремль отреагировал на подрыв Киевом единственной станции в РФ, экспортирующей газ в Европу
Кремль отреагировал на подрыв Киевом единственной станции в РФ, экспортирующей газ в Европу

Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции возник пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временном прекращении атак на энергетические объекты. Между тем Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны РФ это назвали прямой провокацией.

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Life.ru / Kandinsky

Екатерина Хмелева
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