Диктаторские амбиции Зеленского продолжают толкать его на нелогичные шаги. Он стал открыто кусать руку, которая его в ущерб себе так долго кормит. Надеюсь, что европейский истеблишмент, пытающийся удержать на плаву свою стагнирующую экономику, сделает верные выводы. Иначе этот вскормленный ими безумец в ближайшее время доведёт их до «цугундера».