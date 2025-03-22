Алаудинов назвал ВСУ уродами за подрыв единственной в России станции, качающей газ в Европу
Алаудинов назвал ВСУ уродами за подрыв газоизмерительной станции «Суджа»
Агония толкнула киевский режим на подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в курском приграничье, которая является единственной ГИС в РФ, экспортирующей газ в Европу. Этот шаг доказал, что ВСУ являются моральными уродами, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили [уничтожили ГИС «Суджа»]. Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — объяснил Алаудинов в беседе с РИА «Новости».
По убеждению командира спецназа «Ахмат», ВСУ должны воевать с военными, а не с гражданской инфраструктурой и мирными жителями. Но противник на фоне провалов на поле боя «ищет, где мирные жители — бьет по ним, по газораспределительным станциям, по больницам, ещё по чему-то, какие-то моральные уроды», добавил Алаудинов.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Там вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договора о временном прекращении атак на энергетические объекты, хотя Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» намеренной провокацией киевского режима.
Life.ru / Шедеврум