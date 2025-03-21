При ударе Киева по станции «Суджа» никто не пострадал

В результате подрыва газораспределительной станции «Суджа» в Курской области, осуществлённого украинскими военными, не было зарегистрировано ни пострадавших, ни погибших. Об этом рассказал представитель экстренных служб в беседе с агентством РИА «Новости»

Следственный комитет России подтвердил, что 20 марта Вооруженные силы Украины произвели целенаправленный взрыв на данном объекте, который получил значительные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту теракта. Представитель экстренных служб подчеркнул, что среди гражданского населения нет жертв и пострадавших.