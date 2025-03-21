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21 марта, 11:27

При ударе Киева по станции «Суджа» никто не пострадал

РИА «Новости»: При ударе Киева по станции «Суджа» никто не пострадал

В результате подрыва газораспределительной станции «Суджа» в Курской области, осуществлённого украинскими военными, не было зарегистрировано ни пострадавших, ни погибших. Об этом рассказал представитель экстренных служб в беседе с агентством РИА «Новости»

Следственный комитет России подтвердил, что 20 марта Вооруженные силы Украины произвели целенаправленный взрыв на данном объекте, который получил значительные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту теракта. Представитель экстренных служб подчеркнул, что среди гражданского населения нет жертв и пострадавших.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временном прекращении атак на энергетические объекты. Между тем Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали удар намеренно провокацией киевского режима.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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