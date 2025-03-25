«Без голов и кистей»: Командир «Ахмата» рассказал, как ВСУ скрывают убитых наёмников под Курском

В Курской области были найдены тела иностранных наёмников без голов и кистей. Вооружённые силы Украины (ВСУ) таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда оставляют тела на поле боя, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наёмников, и на разных участках бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда [ВСУ] не могут забрать тела этих иностранных наёмников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были...», — приводит РИА «Новости» слова Алаудинова.

Генерал-лейтенант отметил, что в настоящее время иностранные специалисты заходят на любой участок фронта без документов. Подобный случай даже происходил в Курской области в 2024 году, когда ВСУ не смогли забрать тела погибших. Алаудинов добавил, что ещё две такие ситуации были зафиксированы на других участках фронта в зоне СВО.