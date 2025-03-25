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25 марта, 11:06

«Без голов и кистей»: Командир «Ахмата» рассказал, как ВСУ скрывают убитых наёмников под Курском

Алаудинов: ВСУ оставляют тела наёмников без голов и кистей в Курской области

В Курской области были найдены тела иностранных наёмников без голов и кистей. Вооружённые силы Украины (ВСУ) таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда оставляют тела на поле боя, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наёмников, и на разных участках бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда [ВСУ] не могут забрать тела этих иностранных наёмников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были...», — приводит РИА «Новости» слова Алаудинова.

Генерал-лейтенант отметил, что в настоящее время иностранные специалисты заходят на любой участок фронта без документов. Подобный случай даже происходил в Курской области в 2024 году, когда ВСУ не смогли забрать тела погибших. Алаудинов добавил, что ещё две такие ситуации были зафиксированы на других участках фронта в зоне СВО.

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Им плевать: Стало известно о беспощадном приказе командования ВСУ на Курской земле

А ранее Life.ru писал, что в лесу в Курской области нашли тела солдат ВСУ, которых свои же застрелили в голову. Некоторые украинские военные были ранены, но всё равно остались лежать на земле. На ноге одного из бойцов даже был установлен турникет, предназначенный для остановки кровотечений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Дарья Нарыкова
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