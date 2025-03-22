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22 марта, 15:07

Им плевать: Стало известно о беспощадном приказе командования ВСУ на Курской земле

Алаудинов: Бойцам ВСУ приказали бросать раненых при отступлении из-под Курска

Украинские военнослужащие по приказу командования бросали раненых товарищей в ходе отступления в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они в принципе абсолютно «не парились» по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы же даже, это было в прошлом году ещё, фиксировали их разговоры [в Курской области], где они даже говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненого, что их оставьте, занимайтесь своим делом, вам не нужно ими заниматься, время тратить»,подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

Руководство ВС Украины, судя по всему, не слишком сильно беспокоит то, сколько военнослужащих они потеряют, подытожил Алаудинов.

За минуту до восхода: Боец ВСУ записал эффектное видео бегства из Курской области
За минуту до восхода: Боец ВСУ записал эффектное видео бегства из Курской области

Ранее сообщалось, что подразделения Армии России занимаются зачисткой окрестностей Гоголевки в Курской области. Кроме того, есть информация о боях в лесах у Гуево, где наши также громят противника.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Юрий Лысенко
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