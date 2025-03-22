Им плевать: Стало известно о беспощадном приказе командования ВСУ на Курской земле
Алаудинов: Бойцам ВСУ приказали бросать раненых при отступлении из-под Курска
Украинские военнослужащие по приказу командования бросали раненых товарищей в ходе отступления в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Они в принципе абсолютно «не парились» по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы же даже, это было в прошлом году ещё, фиксировали их разговоры [в Курской области], где они даже говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненого, что их оставьте, занимайтесь своим делом, вам не нужно ими заниматься, время тратить», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».
Руководство ВС Украины, судя по всему, не слишком сильно беспокоит то, сколько военнослужащих они потеряют, подытожил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что подразделения Армии России занимаются зачисткой окрестностей Гоголевки в Курской области. Кроме того, есть информация о боях в лесах у Гуево, где наши также громят противника.
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