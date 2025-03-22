Им плевать: Стало известно о беспощадном приказе командования ВСУ на Курской земле

«Они в принципе абсолютно «не парились» по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы же даже, это было в прошлом году ещё, фиксировали их разговоры [в Курской области], где они даже говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненого, что их оставьте, занимайтесь своим делом, вам не нужно ими заниматься, время тратить», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».