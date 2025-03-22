За минуту до восхода: Боец ВСУ записал эффектное видео бегства из Курской области
Появилось видео бегства из Курской области от лица солдата ВСУ
Военные ВСУ записали видео, на котором запечатлено их бегство из Курской области. Кадры захватывают внимание с первых секунд благодаря выбранной музыке, низкому туману и яркому кинематографичному рассвету. Министерство обороны России пока не дало комментариев по этому поводу. Съёмкой поделился телеграм-канал DIVGEN.
ВСУ записали на видео бегство из курщины. Видео © Telegram / DIVGEN
В видео также показано, как враг, прячась в здании, пытается обороняться от FPV-дрона, запущенного нашими Вооружёнными силами. На кадрах бегства можно заметить множество сгоревшей техники противника.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Также поступают сообщения о боевых действиях в лесных районах возле Гуево, где Вооружённые силы России эффективно уничтожают личный состав противника.
Telegram / DIVGEN