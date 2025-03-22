За минуту до восхода: Боец ВСУ записал эффектное видео бегства из Курской области

Военные ВСУ записали видео, на котором запечатлено их бегство из Курской области. Кадры захватывают внимание с первых секунд благодаря выбранной музыке, низкому туману и яркому кинематографичному рассвету. Министерство обороны России пока не дало комментариев по этому поводу. Съёмкой поделился телеграм-канал DIVGEN.

ВСУ записали на видео бегство из курщины. Видео © Telegram / DIVGEN

В видео также показано, как враг, прячась в здании, пытается обороняться от FPV-дрона, запущенного нашими Вооружёнными силами. На кадрах бегства можно заметить множество сгоревшей техники противника.