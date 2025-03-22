Названы две самые горячие точки в Курской области
ТАСС: В лесах Курской области бойцы ВС РФ перемалывают живую силу ВСУ
Российские военнослужащие. Фото © Telegram / Минобороны России (Руслан Сергеев)
Российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Сообщается также о боевых действиях в лесных массивах у Гуево, где ВС РФ уверенно «перемалывают» живую силу противника. Информацию передает агентство ТАСС.
«На сумском направлении бойцы РФ продолжают зачистку окрестностей Гоголевки, а также перемалывают живую силу противника в лесных массивах в районе Гуево», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Армия России за неделю — в период с 15 по 21 марта — нанесла 13 групповых ударов с применением высокоточного оружия и ударных дронов. В результате были разрушены и уничтожены цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотников, склады боеприпасов ВСУ.