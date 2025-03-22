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22 марта, 08:36

Названы две самые горячие точки в Курской области

ТАСС: В лесах Курской области бойцы ВС РФ перемалывают живую силу ВСУ

Российские военнослужащие. Фото © Telegram / Минобороны России (Руслан Сергеев)

Российские военнослужащие. Фото © Telegram / Минобороны России (Руслан Сергеев)

Российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Сообщается также о боевых действиях в лесных массивах у Гуево, где ВС РФ уверенно «перемалывают» живую силу противника. Информацию передает агентство ТАСС.

«На сумском направлении бойцы РФ продолжают зачистку окрестностей Гоголевки, а также перемалывают живую силу противника в лесных массивах в районе Гуево», — сказал собеседник агентства.

За неделю ВС РФ освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях
За неделю ВС РФ освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях

Ранее сообщалось, что Армия России за неделю — в период с 15 по 21 марта — нанесла 13 групповых ударов с применением высокоточного оружия и ударных дронов. В результате были разрушены и уничтожены цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотников, склады боеприпасов ВСУ.

Ольга Сливченко
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