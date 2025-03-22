Названы две самые горячие точки в Курской области

Российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Сообщается также о боевых действиях в лесных массивах у Гуево, где ВС РФ уверенно «перемалывают» живую силу противника. Информацию передает агентство ТАСС.

«На сумском направлении бойцы РФ продолжают зачистку окрестностей Гоголевки, а также перемалывают живую силу противника в лесных массивах в районе Гуево», — сказал собеседник агентства.