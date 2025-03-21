За неделю ВС РФ освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях

За последнюю неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате решительных действий российских бойцов были освобождены сёла Заолешенка и Рубанщина Суджанского района.

Также подразделения группировки «Днепр» освободили Степовое в Запорожской области.