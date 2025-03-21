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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 11:11

За неделю ВС РФ освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях

За последнюю неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате решительных действий российских бойцов были освобождены сёла Заолешенка и Рубанщина Суджанского района.

Также подразделения группировки «Днепр» освободили Степовое в Запорожской области.

ВСУ перебрасывают резервы в попытках освободить боевиков под Курском
ВСУ перебрасывают резервы в попытках освободить боевиков под Курском

Ранее в Минобороны сообщили, что в воздушном бою в ходе СВО сбит МиГ-29 Украины. Это советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Общие потери ВСУ в Курской области приближаются к 69 тысячам военных. Армия РФ завершает разгром украинской группировки в российском регионе, заявил ранее президент Владимир Путин. Ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль курской «дороги смерти». В то же время наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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