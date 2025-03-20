Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли почти 69 тысяч военных

За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 250 военных, а также 1 танк в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 миномёта и 2 пункта управления БПЛА», — сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно информации Министерства обороны России, в ходе боевых действий в курском приграничье украинские силы понесли потери, превышающие 68 880 человек, а также утратили 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 206 боевых бронированных машин, 2 489 автомобилей, 568 артиллерийских систем и 52 установки для реактивной системы залпового огня.