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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 10:58

Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли почти 69 тысяч военных

МО: ВСУ потеряли 68 880 человек за время боёв в Курской области

За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 250 военных, а также 1 танк в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 миномёта и 2 пункта управления БПЛА», — сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно информации Министерства обороны России, в ходе боевых действий в курском приграничье украинские силы понесли потери, превышающие 68 880 человек, а также утратили 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 206 боевых бронированных машин, 2 489 автомобилей, 568 артиллерийских систем и 52 установки для реактивной системы залпового огня.

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Украинские «мобики» воевали на Курщине под прицелом заградотрядов из наёмников

А ранее Life.ru писал, что сегодня, 20 марта, группировка ВСУ из 50 человек попыталась прорваться в Белгородскую область. Активность противника наблюдалась в районе села Демидовка. При этом украинские войска уже третий день пытаются прорваться на территорию РФ, но безрезультатно.

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Life.ru

Александра Мышляева
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