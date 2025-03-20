Украинские «мобики» воевали на Курщине под прицелом заградотрядов из наёмников
ТАСС: Заградотряды подгоняли мобилизованных бойцов ВСУ в Курской области
Заградотряды стояли за спинами мобилизованных военнослужащих ВСУ в Курской области. Туда набирали не только иностранных наёмников, но и бойцов элитных подразделений.
«В их задачи входило не допустить отступления мобилизованных солдат, прикрывающих передовые рубежи», — рассказали ТАСС в силовых структурах.
По данным источников, как только ситуация в Курской области накалилась, заградотряды первыми убежали с позиций, не выполнив своей задачи.
Ранее российские подразделения взяли в окружение иностранных наёмников, которые выполняли роль заградотрядов. Среди оказавшихся в «котле» оказались выходцы из Латинской Америки.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine