Им место в гробах: Экс-офицер ВС США призвал не щадить попавших в котёл под Курском солдат НАТО
Эксперт Крапивник: Участь попавших в котёл командиров НАТО должна стать примером
Украинская армия несёт значительные потери в Курской области, где российские войска завершают операцию по ликвидации противника. В окружении, по предварительным данным, находятся около семи тысяч военных, включая не только солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и штабных офицеров НАТО, прибывших из зарубежных стран для разведывательной деятельности и поддержки украинских сил.
Как сообщает издание «Царьград», в американском правительстве выражают серьёзную обеспокоенность тем, что в курский «котёл» попали высокопоставленные натовские военачальники. Для их спасения ВСУ формируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из числа добровольцев. Участникам таких групп обещают вид на жительство в США в качестве стимула для участия в операции.
Координатор николаевского подполья утверждает, что в окружении находятся не менее 30 офицеров НАТО, а также более пяти учёных из разных стран. Президент США уже обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой выпустить солдат ВСУ и наемников из окружения. Путин, в свою очередь, заявил, что жизни военных могут быть сохранены только в случае их капитуляции и сложения оружия.
Своим мнением относительного того, как поступить с попавшими в окружение иностранными военнослужащими, поделился военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. По его мнению, их участь должна послужить примером для сограждан.
«Их не оставлять там нужно. По моему мнению, их нужно привозить, класть в гробы с флагами у каждого посольства и говорить — забирайте своих граждан», — приводит его слова kp.ru.
Напомним, в Курской области попали в окружение иностранные наёмники, выполнявшие роль заградотрядов для ВСУ. Помимо этого, в котле оказались порядка 30 офицеров из стран НАТО. По информации подполья, украинские войска собирают ДРГ для вызволения их из окружения, за выполнение этой задачи им обещают грин-карты.
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