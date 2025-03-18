Украинская армия несёт значительные потери в Курской области, где российские войска завершают операцию по ликвидации противника. В окружении, по предварительным данным, находятся около семи тысяч военных, включая не только солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и штабных офицеров НАТО, прибывших из зарубежных стран для разведывательной деятельности и поддержки украинских сил.

Как сообщает издание «Царьград», в американском правительстве выражают серьёзную обеспокоенность тем, что в курский «котёл» попали высокопоставленные натовские военачальники. Для их спасения ВСУ формируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из числа добровольцев. Участникам таких групп обещают вид на жительство в США в качестве стимула для участия в операции.

Координатор николаевского подполья утверждает, что в окружении находятся не менее 30 офицеров НАТО, а также более пяти учёных из разных стран. Президент США уже обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой выпустить солдат ВСУ и наемников из окружения. Путин, в свою очередь, заявил, что жизни военных могут быть сохранены только в случае их капитуляции и сложения оружия.

Своим мнением относительного того, как поступить с попавшими в окружение иностранными военнослужащими, поделился военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. По его мнению, их участь должна послужить примером для сограждан.