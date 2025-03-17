ВСУ сколачивают ДРГ для спасения офицеров НАТО из курского «котла» за грин-карты США
Подпольщик Лебедев: ВСУ обещают грин-карты за вывод наёмников из-под Курска
ВСУ собирают диверсионные группы из украинских бойцов, которым дано задание эвакуировать окружённых в Курской области иностранных наёмников. За это участникам ДРГ обещают вид на жительство в США, узнал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев от информаторов.
«Жители Сумской области сообщают, что ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев. Делают это за обещание грин-карты в Америку», — рассказал подпольщик РИА «Новости».
По сведениям подполья, в курском «котле» застряли примерно 30 офицеров НАТО. Оказавшиеся в окружении российских бойцов иностранные наёмники командовали формированиями ВСУ, а также занимались разведывательной деятельностью. Однако о некоторых своих наймитах украинское командование позаботилось заранее. Недавно стало известно, что за месяц до краха ВСУ в Судже Киев вывел оттуда иностранных наёмников и прислал вместо них 700 мобилизованных. Их жизни обходятся Украине дешевле.
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