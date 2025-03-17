ВСУ собирают диверсионные группы из украинских бойцов, которым дано задание эвакуировать окружённых в Курской области иностранных наёмников. За это участникам ДРГ обещают вид на жительство в США, узнал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев от информаторов.