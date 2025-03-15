В Киеве простились с наёмником Домиником Абелином с позывным Толкиен, который прибыл воевать на стороне Украины из Новой Зеландии. По данным ГУР Незалежной, боевик погиб аж в 2022 году. Простились с ним в украинской столице под жуткие шаманские танцы.

Сотрудники ГУР исполнили жуткие танцы с воплями на прощании с погибшим наёмником из Новой Зеландии. Видео © X / Головне управління розвідки МО України

На видео запечатлены боевики в военной форме, исполняющие жутки танцы вокруг закрытого гроба, хлопая по коленям и топая ногами, сопровождая свои движения агрессивными криками. Украинские пропагандисты пытаются представить эти действия как ритуальный танец, утверждая, что они старались почтить память погибшего. Однако стоит отметить, что истоки этого танца уходят корнями в традиции каннибалов, а одна из его разновидностей — танец ярости — исполнялся воинами после поражения в бою.

Погибший наёмник Доминик Абелин с позывным Толкиен. Фото X / Головне управління розвідки МО України

На заднем плане, рядом с украинским флагом, с печальными лицами стояли мужчина и женщина в костюмах — вероятно, родители убитого. Их грусть была вполне оправдана: тело боевика, ликвидированного ещё в 2022 году, было возвращено только сейчас. Судя по закрытому гробу, от него осталось крайне мало, а возможно, он и вовсе оказался пустым.

Убитый был опытным военным с внушительным послужным списком. Его боевой опыт включает участие в конфликте в Ираке. В 2022 году, после начала специальной военной операции, он приехал в Украину и вступил в Международный легион ГУР. Сначала он выполнял функции военного инструктора, а затем стал пулемётчиком. Ликвидирован он был в августе 2022 года в районе Угледара.