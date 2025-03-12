В разрушенной ВС РФ гостинице в Кривом Роге погибли наёмники из Франции

В результате ракетной атаки на гостиницу «Дружба» в Кривом Роге были уничтожены французские наёмники, готовившиеся к отправке в Курскую область. Об этом стало известно «Военному обозревателю».

«В результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге были ликвидированы французские наёмники, которых готовили к заброске в Курскую область РФ», — говорится в сообщении.