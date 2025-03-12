В разрушенной ВС РФ гостинице в Кривом Роге погибли наёмники из Франции
В результате ракетной атаки на гостиницу «Дружба» в Кривом Роге были уничтожены французские наёмники, готовившиеся к отправке в Курскую область. Об этом стало известно «Военному обозревателю».
«В результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге были ликвидированы французские наёмники, которых готовили к заброске в Курскую область РФ», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 марта в Кривом Роге российская ракета поразила гостиницу «Дружба», в которой находились наёмники украинских вооружённых сил. Это уже второй удар по этому зданию. Следует отметить, что российские силы неоднократно атакуют гостиницы на Украине, где размещаются инструкторы НАТО, наёмники и командиры украинской армии.
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