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18 марта, 12:34

Наёмники ВСУ и учёные неизвестного профиля попали в окружение под Курском

Подпольщик Лебедев: Под Курском окружили большую группу иностранных наёмников

В окружение в Курской области попала большая группа иностранных наёмников — младшие офицеры, бойцы штурмовых подразделений и снайперы. Об этом заявил координатор пророссийского подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев.

«По большей части англоязычные, и все специалисты военного профиля: связь, БПЛА, наводчики артиллерийских систем. Есть то ли пять, то ли шесть учёных, профиль науки пока не известен, катаются с личной охраной», — написал он в своём телеграм-канале.

Также замечен младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы. По его словам, количество ещё не считали, но их «много».

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Напомним, сообщалось, что в курском приграничье российские подразделения взяли в окружение иностранных наёмников, служивших в качестве заградотрядов для ВСУ. Также в котёл попали порядка 30 офицеров из стран НАТО. Противник стягивает к этому участку фронта дополнительные силы, которые попытаются деблокировать оказавшиеся в окружения подразделения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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