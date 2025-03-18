Наёмники ВСУ и учёные неизвестного профиля попали в окружение под Курском

В окружение в Курской области попала большая группа иностранных наёмников — младшие офицеры, бойцы штурмовых подразделений и снайперы. Об этом заявил координатор пророссийского подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев.

«По большей части англоязычные, и все специалисты военного профиля: связь, БПЛА, наводчики артиллерийских систем. Есть то ли пять, то ли шесть учёных, профиль науки пока не известен, катаются с личной охраной», — написал он в своём телеграм-канале.