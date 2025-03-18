Готовятся перестановки: Сырского могут убрать с поста главкома ВСУ из-за краха в Курской области
Гончаренко*: Зеленский думает над заменой Сырского на Мойсюка
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После краха украинской армии в Курской области Владимир Зеленский рассматривает вариант убрать Александра Сырского с должности главкома ВСУ и заменить его генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Об этом на личном ресурсе заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении», — утверждает он.
В настоящий момент Мойсюк находится на должности заместителя Минобороны Украины. До этого он был заместителем главкома ВСУ, когда этот пост занимал Валерий Залужный.
Ранее появилась информация, что под контролем ВСУ остаётся только одно село в Курской области — Горналь, но Армия России уже освободила половину этого населённого пункта. Ситуация в регионе у сил противника настолько печальная, что пограничные подразделения украинских войск отступают вглубь Сумской области.
*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.