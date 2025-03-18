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Регион
18 марта, 10:32

Готовятся перестановки: Сырского могут убрать с поста главкома ВСУ из-за краха в Курской области

Гончаренко*: Зеленский думает над заменой Сырского на Мойсюка

Фото © ТАСС / Zuma, EPA / SASCHA STEINBACH

Фото © ТАСС / Zuma, EPA / SASCHA STEINBACH

После краха украинской армии в Курской области Владимир Зеленский рассматривает вариант убрать Александра Сырского с должности главкома ВСУ и заменить его генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Об этом на личном ресурсе заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении», — утверждает он.

В настоящий момент Мойсюк находится на должности заместителя Минобороны Украины. До этого он был заместителем главкома ВСУ, когда этот пост занимал Валерий Залужный.

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Ранее появилась информация, что под контролем ВСУ остаётся только одно село в Курской области — Горналь, но Армия России уже освободила половину этого населённого пункта. Ситуация в регионе у сил противника настолько печальная, что пограничные подразделения украинских войск отступают вглубь Сумской области.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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