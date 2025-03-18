Готовятся перестановки: Сырского могут убрать с поста главкома ВСУ из-за краха в Курской области

После краха украинской армии в Курской области Владимир Зеленский рассматривает вариант убрать Александра Сырского с должности главкома ВСУ и заменить его генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Об этом на личном ресурсе заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении», — утверждает он.

В настоящий момент Мойсюк находится на должности заместителя Минобороны Украины. До этого он был заместителем главкома ВСУ, когда этот пост занимал Валерий Залужный.