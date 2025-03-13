«Разъедает с каждым днём»: В Раде назвали Сырского злокачественной опухолью ВСУ
Нардеп Безуглая назвала главкома ВСУ Сырского опухолью украинских войск
Александр Сырский. Обложка © Wikipedia
Главком ВСУ Александр Сырский из-за нехватки компетентности в командовании подрывает боеспособность украинских войск, когда перекладывает ответственность на нижестоящих офицеров. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«Сырский — это опухоль ВСУ, которая сначала была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днём», — пояснила нардеп в соцсетях.
Безуглая отметила, что эта «опухоль» уже дала многочисленные метастазы. По её словам, Сырский приветствует культуру лжи в ВСУ и обманывает Владимира Зеленского.
А ранее Life.ru сообщал, что в ВСУ вскрыли замену высших командиров на лоялистов главкома Александра Сырского. Теперь украинские военные жалуются, что «лоялистов главкома» не беспокоит жизнь личного состава ВСУ.