«Разъедает с каждым днём»: В Раде назвали Сырского злокачественной опухолью ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский из-за нехватки компетентности в командовании подрывает боеспособность украинских войск, когда перекладывает ответственность на нижестоящих офицеров. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский — это опухоль ВСУ, которая сначала была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днём», — пояснила нардеп в соцсетях.

Безуглая отметила, что эта «опухоль» уже дала многочисленные метастазы. По её словам, Сырский приветствует культуру лжи в ВСУ и обманывает Владимира Зеленского.