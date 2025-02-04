В ВСУ вскрыли замену высших командиров на лоялистов Сырского

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский заменил многих высших командиров на людей, которые ему верны. Теперь солдаты жалуются, что «лоялистов главкома» не беспокоит жизнь личного состава ВСУ. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на украинских военных.

«Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», — цитирует газета военнослужащую Анастасию.

Она подчеркнула, что командирами стали «люди Сырского», которых совершенно не беспокоит количество потерь в рядах ВСУ.