В ВСУ вскрыли замену высших командиров на лоялистов Сырского
Politico: Командирами ВСУ при Сырском стали верные ему люди
Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины
Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский заменил многих высших командиров на людей, которые ему верны. Теперь солдаты жалуются, что «лоялистов главкома» не беспокоит жизнь личного состава ВСУ. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на украинских военных.
«Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», — цитирует газета военнослужащую Анастасию.
Она подчеркнула, что командирами стали «люди Сырского», которых совершенно не беспокоит количество потерь в рядах ВСУ.
Ранее стало известно, что из-за положения армии Украины и «вызовов времени», главком принял решение о проведении реформ. Сырский заявил, что ВСУ перейдут на корпусную структуру, и все меры для этого уже реализуются.