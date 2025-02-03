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Регион
3 февраля, 13:58

Сырский пошёл на крайние меры из-за положения ВСУ

Главком ВСУ Сырский объявил о переходе войск на корпусную структуру

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил о намерении провести реформу ВСУ и перейти к корпусной структуре. Соответствующее сообщение он разместил на своих страницах в соцсетях.

«Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооружённых сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру», — сообщил главком.

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«Оставляет желать лучшего»: Сырский признал проблемы в подготовке мобилизованных

Ранее Сырский признался, что мобилизация не закрывает потребности ВСУ. Таким образом, он объяснил перевод авиамехаников в пехоту. По словам главнокомандующего ВСУ, такие меры принимаются только в исключительных ситуациях, однако запрет на перевод квалифицированных специалистов остаётся в силе. Он подчеркнул, что задача командования заключается в том, чтобы не допустить попадания в пехоту неподходящих кадров.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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