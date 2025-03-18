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18 марта, 09:37

«Панические настроения»: Элитные подразделения ВСУ бегут из Курской области обратно на Украину

ТАСС: Пограничники ВСУ из элитного отряда бегут из Курской области

Пограничники Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидают приграничные территории Курской области. Об этом в силовых структурах рассказали ТАСС.

«В Гуево усиливаются панические настроения среди солдат противника, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию», — сообщили изданию.

Согласно его информации, покидают свои позиции не только мобилизованные украинские военнослужащие, но и бойцы 7-го элитного пограничного отряда из Львова, которые были переброшены в Сумскую область. В лесных районах Гуево продолжаются интенсивные сражения, и российские войска активно уничтожают оставшихся на позициях солдат ВСУ.

Эшелоны ВСУ идут к курскому «‎котлу», где зажаты тысячи украинских солдат и офицеры НАТО
Эшелоны ВСУ идут к курскому «‎котлу», где зажаты тысячи украинских солдат и офицеры НАТО

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области осталось лишь одно село, которое находится под контролем ВСУ. Несколько дней назад наши войска вытеснили вражеские подразделения из Гуево и Гоголевки. Первый из этих населённых пунктов долгое время готовился к защите, но все укрепления украинских сил были уничтожены под натиском российских войск.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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