«Панические настроения»: Элитные подразделения ВСУ бегут из Курской области обратно на Украину
ТАСС: Пограничники ВСУ из элитного отряда бегут из Курской области
Пограничники Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидают приграничные территории Курской области. Об этом в силовых структурах рассказали ТАСС.
«В Гуево усиливаются панические настроения среди солдат противника, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию», — сообщили изданию.
Согласно его информации, покидают свои позиции не только мобилизованные украинские военнослужащие, но и бойцы 7-го элитного пограничного отряда из Львова, которые были переброшены в Сумскую область. В лесных районах Гуево продолжаются интенсивные сражения, и российские войска активно уничтожают оставшихся на позициях солдат ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области осталось лишь одно село, которое находится под контролем ВСУ. Несколько дней назад наши войска вытеснили вражеские подразделения из Гуево и Гоголевки. Первый из этих населённых пунктов долгое время готовился к защите, но все укрепления украинских сил были уничтожены под натиском российских войск.
Пресс-служба Зеленского