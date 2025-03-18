Пограничники Вооружённых сил Украины (ВСУ) покидают приграничные территории Курской области. Об этом в силовых структурах рассказали ТАСС.

«В Гуево усиливаются панические настроения среди солдат противника, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию», — сообщили изданию.

Согласно его информации, покидают свои позиции не только мобилизованные украинские военнослужащие, но и бойцы 7-го элитного пограничного отряда из Львова, которые были переброшены в Сумскую область. В лесных районах Гуево продолжаются интенсивные сражения, и российские войска активно уничтожают оставшихся на позициях солдат ВСУ.