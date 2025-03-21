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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 10:16

ВСУ перебрасывают резервы в попытках освободить боевиков под Курском

ТАСС: ВСУ перебрасывают резервы для деблокирования боевиков в Курской области

Киевский режим пытается деблокировать боевиков, которые оказались окружёнными в Курской области. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредотачивают резервы в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы РФ продолжают уничтожение разрозненных групп противника, укрывшихся в лесополосах на границе России и Украины. В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования, окружённого в приграничье личного состава ВСУ», — уточнили в агентстве.

Российские разведчики вскрывают живую силу и технику противника. После они уничтожаются артиллеристами и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит
ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит

Ранее военкоры показали видео сброса на ВСУ в Курской области бомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Отряд Смуглянки выявил позиции и опорные пункты противника в районе села Гуево Курской области, что позволило скорректировать авиаудары по ним. Наши бойцы сбросили авиабомбы весом полторы и три тонны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Алена Пенчугина
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