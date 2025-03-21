Киевский режим пытается деблокировать боевиков, которые оказались окружёнными в Курской области. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредотачивают резервы в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы РФ продолжают уничтожение разрозненных групп противника, укрывшихся в лесополосах на границе России и Украины. В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования, окружённого в приграничье личного состава ВСУ», — уточнили в агентстве.

Российские разведчики вскрывают живую силу и технику противника. После они уничтожаются артиллеристами и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).