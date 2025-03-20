Сброс авиабомб весом полторы и три тонны на ВСУ в курском приграничье сняли на видео
Военкоры показали видео сброса на ВСУ в Курской области бомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000
В Сети появились видео ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Кадры публикует телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Сброс авиабомб весом полторы и три тонны на позиции ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Согласно информации, предоставленной авторами поста, отряд Смуглянки выявил позиции и опорные пункты противника в районе села Гуево Курской области, что позволило скорректировать авиаудары по ним.
На первом видео российские военные сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 весом 1500 килограммов. В результате этого происходит сильный взрыв, и в воздух поднимаются густые чёрные облака дыма. Второе видео демонстрирует два удара трёхтонными бомбами ФАБ-3000, которые также сопровождаются яркими вспышками.
Ранее стало известно о попытке боевиков нацбата ВСУ сбежать из Курской области в Сумы. Украинские военнослужащие стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Гуево. Противника при отступлении уничтожают артиллеристы и российские операторы беспилотников. Бои продолжаются около Гоголевки и в лесах около села Гуево.
Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны