Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из националистического батальона «Айдар»* стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Гуево в Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Из Гуево деморализованные солдаты ВСУ, в том числе неонацисты «Айдара»* пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — приводит ТАСС слова представителя силового ведомства.

По информации агентства, противника при отступлении уничтожают артиллеристы и российские операторы беспилотников. В силовых структурах подчеркнули, что бои продолжаются около Гоголевки и в лесах около села Гуево.