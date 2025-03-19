Стало известно о попытке бойцов нацбата ВСУ сбежать из Курской области в Сумы
ТАСС: Бойцы из «Айдара»* пытаются сбежать из курского Гуево в Сумскую область
Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из националистического батальона «Айдар»* стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Гуево в Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Из Гуево деморализованные солдаты ВСУ, в том числе неонацисты «Айдара»* пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — приводит ТАСС слова представителя силового ведомства.
По информации агентства, противника при отступлении уничтожают артиллеристы и российские операторы беспилотников. В силовых структурах подчеркнули, что бои продолжаются около Гоголевки и в лесах около села Гуево.
А ранее Life.ru писал, что гарнизон ВСУ спешно отступает из курского приграничья. По словам украинского военного, солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что ВСУ выходят из региона с огромными потерями, десятки бойцов попали в плен к российским военным.
* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.
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