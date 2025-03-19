Разговор Путина и Трампа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 07:26

Стало известно о попытке бойцов нацбата ВСУ сбежать из Курской области в Сумы

ТАСС: Бойцы из «Айдара»* пытаются сбежать из курского Гуево в Сумскую область

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из националистического батальона «Айдар»* стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Гуево в Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Из Гуево деморализованные солдаты ВСУ, в том числе неонацисты «Айдара»* пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — приводит ТАСС слова представителя силового ведомства.

По информации агентства, противника при отступлении уничтожают артиллеристы и российские операторы беспилотников. В силовых структурах подчеркнули, что бои продолжаются около Гоголевки и в лесах около села Гуево.

CDS: ВСУ потеряли более 60% территории под Курском и продолжают отступать
CDS: ВСУ потеряли более 60% территории под Курском и продолжают отступать

А ранее Life.ru писал, что гарнизон ВСУ спешно отступает из курского приграничья. По словам украинского военного, солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что ВСУ выходят из региона с огромными потерями, десятки бойцов попали в плен к российским военным.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar