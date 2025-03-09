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Регион
9 марта, 02:04

CDS: ВСУ потеряли более 60% территории под Курском и продолжают отступать

Украинские военные продолжают терять контроль над захваченными районами курского приграничья. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, подразделения ВСУ уже ушли с более 60% занятых территорий.

«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третьих от 1200 квадратных километров российской территории. Её удалось занять с 6 августа», — пишет газета.

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Напомним, что за всё время курской авантюры противник потерял более 65 тысяч военных. При этом украинские власти не спешат заострять внимание на бедственном положении ВСУ в этом районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Антон Голыбин
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