CDS: ВСУ потеряли более 60% территории под Курском и продолжают отступать
Украинские военные продолжают терять контроль над захваченными районами курского приграничья. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, подразделения ВСУ уже ушли с более 60% занятых территорий.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третьих от 1200 квадратных километров российской территории. Её удалось занять с 6 августа», — пишет газета.
Напомним, что за всё время курской авантюры противник потерял более 65 тысяч военных. При этом украинские власти не спешат заострять внимание на бедственном положении ВСУ в этом районе.
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