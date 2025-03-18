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18 марта, 17:02

«Зашли настолько вглубь»: В Раде признали наступление ВС РФ в Сумской области

Безуглая: ВС РФ зашли в Сумскую область на глубину в несколько километров

Российские военные подразделения проникли на несколько километров в Сумскую область Украины. Об этом проинформировала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.

«Российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине», — говорится в сообщении.

ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области осталось лишь одно село, которое находится под контролем ВСУ. Несколько дней назад наши войска освободили Гуево и Гоголевку от вражеских сил. Первый из этих населённых пунктов долгое время готовился к обороне, но все укрепления украинских военных были разрушены под натиском российских войск. В это время элитные подразделения Киева покидают позиции и возвращаются на родину.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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