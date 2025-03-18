ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки

За последние сутки потери ВСУ в Курской области составили более 270 военных и два танка. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Общие потери ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина», — говорится в сообщении.

Также украинские войска лишились шести артиллерийских орудий, четырёх миномётов, станции контрбатарейной борьбы, четырёх пунктов управления дронами, склада боеприпасов и 12 автомобилей. В плен сдался один военный.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение частям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.