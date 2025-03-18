ВСУ потеряли более 270 военных в Курской области за сутки
За последние сутки потери ВСУ в Курской области составили более 270 военных и два танка. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Общие потери ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина», — говорится в сообщении.
Также украинские войска лишились шести артиллерийских орудий, четырёх миномётов, станции контрбатарейной борьбы, четырёх пунктов управления дронами, склада боеприпасов и 12 автомобилей. В плен сдался один военный.
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение частям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Общие потери ВСУ составляют более 68400 военных, 398 танков, 320 БМП, 289 БТР, 2201 БМП, 566 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина) и 2466 автомобилей.
ТАСС / Алексей Коновалов