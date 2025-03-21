После вторжения в Курскую область украинские военные препятствовали эвакуации мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита. Об этом информировала пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, проведенного председателем СК Александром Бастрыкиным в Курске.

По словам представителей следствия, в процессе расследования жители освобожденных населённых пунктов рассказали о том, что украинские войска не позволяли им покидать свои дома, намереваясь использовать гражданских лиц для своей защиты.

«Украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита», — установил СК.