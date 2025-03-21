ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит
СК: ВСУ запрещали эвакуацию мирных жителей в Курской области
После вторжения в Курскую область украинские военные препятствовали эвакуации мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита. Об этом информировала пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, проведенного председателем СК Александром Бастрыкиным в Курске.
По словам представителей следствия, в процессе расследования жители освобожденных населённых пунктов рассказали о том, что украинские войска не позволяли им покидать свои дома, намереваясь использовать гражданских лиц для своей защиты.
«Украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита», — установил СК.
Ранее осуждённые боевики ВСУ сознались в терактах на территории Курской области. Следствие установило, что сержант и солдат ВСУ запугивали местное население Суджанского района, занимали частные дома, открывали огонь по мирным и препятствовали эвакуации гражданских. Их приговорили к 15 годам тюрьмы.
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