Жительница слободы Гончаровка Суджанского района в Курской области Евгения Марченко рассказала, как во время оккупации стала свидетельницей страшной смерти собственного соседа. Мужчину буквально разорвало на соседней улице после прилёта снаряда ВСУ.

Очевидица событий рассказала, что после появления в населённой пункте ВСУ в домах не осталось целых окон — все вылетели. Многие улицы разрушены и повреждены.

«Людей много умерло, много поубивало людей, позавчера только два человека. С соседней улицы (мужчину) убило... — он пошёл посыпать (корма) курам прилёт был, и его в клочья разорвало, соседа недалеко от нас», — сказала Марченко сквозь слезы в беседе с РИА «Новости».

По словам местной жительницы, ВСУ чаще всего обстреливали населённый пункт ночью, из-за чего мирные жители не могли спать ночами и вынужденно жили в подвалах, ожидая российских бойцов.