«Боялся, что убьют свои же»: Пленный Боец ВСУ рассказал, как прятался среди мирных жителей

Группа украинских военнослужащих, посланная держать позиции в деревне, укрывалась среди мирного населения, ожидая прихода российских войск. Об этом сообщил военнопленный Сергей Чумарный, служивший в 225-м штурмовом батальоне ВСУ.

«Когда нас привезли в Дачное, то сказали, что там нет мирных. Но они были. Я помогал чем мог: едой, водой, газом. Когда принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданского. Боялся, что примут за военного и убьют свои же. Местные помогли. Говорили, что всё, что рассказывают о русских, — неправда, к пленным они относятся хорошо. Так я решил сдаться», — рассказывает Чумарный в беседе с РИА «Новости».

Почти две недели вместе с мирными жителями он провёл в подвале. Выйти из укрытия было невозможно, так как со стороны Украины происходили постоянные обстрелы кассетными снарядами и FPV-дронами. Вскоре прибыли российские бойцы, а во время зачистки Сергей сдался в плен, уточнив, что после раскрытия его никто и пальцем не тронул. После перемещения в укрытие ему сразу предложили еду и сигарету.

До призыва Чумарный отбывал наказание в тюрьме по статье о краже в Сумах. В конце 2024-го ему предоставили возможность «исправиться». Пройдя короткую подготовку в Харьковской области, военнослужащий был сразу же брошен на передовую. Перед его группой поставили задачу добраться до электростанции за селом, не уточнив, что рядом с населённым пунктом множество русских. При этом командование использовало излюбленную тактику запугивания бомбардировками.

«Шестеро решились выйти на штурм, но испугались и побежали обратно в свой подвал, после чего туда прилетел сброс. Так командование дало нам понять, что не шутит. В конце января у нас по плану была эвакуация. Я не захотел идти со своими, понимал, что за трусость нас ждёт наказание. Потому остался», — рассказал украинский военный.