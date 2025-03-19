Пленный Василий Рост: ВСУ отправляли роты заключённых в Курскую область

Киевское командование забрасывало в Курскую область роты заключённых, которые формировались в украинских тюрьмах. Командовали этими группами также уголовники, сообщил военный Василий Рост, которого взяли в плен в Курской области.

«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Решает администрация, а не сами арестанты. Нас собрали всем лагерем в актовом зале», — приводит комментарий пленного агентство РИА «Новости».

Он пояснил, что заключённым выдали бумажку для подписи, и после этого началось дальнейшее перемещение. Рост также рассказал о комбате с позывным Серко. Это бывший заключённый, который сам делился своим прошлым.

По словам пленного, их отправили сначала на учебный полигон в Харьковской области, затем в лес в Сумской области, а потом направили в Курскую область, где Рост и попал в плен.

Он сообщил о своей задаче окопаться, заминировать посадку и просидеть там двое суток. В то время он не знал, что направляется в Курск. Узнал о своём местоположении лишь после пленения. Рост родился 1 февраля 1992 года в Закарпатской области, жил в Киеве и был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.