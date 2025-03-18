Пленный солдат ВСУ поведал, чему их учили нанятые Зеленским психологи

Захваченный российскими военными украинский солдат Сергей Холодий поделился своим опытом подготовки к поведению в плену. Согласно информации РИА «Новости», бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоятельно рекомендовали говорить только правду и сохранять спокойствие.

«Если вы окажетесь в плену, никогда не лгите. Говорите только правду и сдавайте всех, кто может быть полезен. Ложь не имеет смысла, так как всё будет проверено», — сообщил Холодий, ссылаясь на слова психолога.

Кроме того, он отметил, что после мобилизации сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который выполняет функции военкомата, в основном обучали его медицинским навыкам и демонстрировали, как передвигаться «двойками» и «тройками».