Пленный солдат ВСУ поведал, чему их учили нанятые Зеленским психологи
Пленный боец ВСУ Холодий: Психолог учил говорить правду при попадании в плен
Захваченный российскими военными украинский солдат Сергей Холодий поделился своим опытом подготовки к поведению в плену. Согласно информации РИА «Новости», бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоятельно рекомендовали говорить только правду и сохранять спокойствие.
«Если вы окажетесь в плену, никогда не лгите. Говорите только правду и сдавайте всех, кто может быть полезен. Ложь не имеет смысла, так как всё будет проверено», — сообщил Холодий, ссылаясь на слова психолога.
Кроме того, он отметил, что после мобилизации сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который выполняет функции военкомата, в основном обучали его медицинским навыкам и демонстрировали, как передвигаться «двойками» и «тройками».
А ранее один из пленных рассказал, что иностранные наёмники, которые действуют в Курской области, не позволяют украинским военнослужащим совершать отход, открывая огонь по тем, кто пытается бежать в Сумскую область. Кроме того, ВСУ обманом отправляют заключённых украинок на штурм. По словам одной попавших в плен украинок, женщинам ВСУшники говорили, что они будут служить в тылу, но в результате их посылали сражаться на поле боя.
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