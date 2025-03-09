Украинских девушек-заключённых обманом бросили на штурм под Красноармейском

Командование 425-го отдельного штурмового полка Скала ВСУ принудительно посылало женщин на штурм. Об этом поведала Галина Казимова, попавшая в плен к бойцам Центральной группировки российских войск на Красноармейском направлении. Её слова приводит ТАСС.

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. <…> Нас насильно отправили. Нас много очень девочек, около 100 человек. <…> Над нами издевались, можно сказать, что были такие моменты, когда били по ногам и рукам», — рассказала Казимова.

Пленная поделилась, что сдалась ВС РФ у села Шевченко, куда её послали закрепиться и провести зачистку. Вскоре она получила ранение и не смогла сопротивляться.