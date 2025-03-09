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Регион
9 марта, 08:23

Украинских девушек-заключённых обманом бросили на штурм под Красноармейском

Пленная Казимова: ВСУ обманом отправляют заключенных украинок на штурм

Командование 425-го отдельного штурмового полка Скала ВСУ принудительно посылало женщин на штурм. Об этом поведала Галина Казимова, попавшая в плен к бойцам Центральной группировки российских войск на Красноармейском направлении. Её слова приводит ТАСС.

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. <…> Нас насильно отправили. Нас много очень девочек, около 100 человек. <…> Над нами издевались, можно сказать, что были такие моменты, когда били по ногам и рукам», — рассказала Казимова.

Пленная поделилась, что сдалась ВС РФ у села Шевченко, куда её послали закрепиться и провести зачистку. Вскоре она получила ранение и не смогла сопротивляться.

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Ранее попавший в плен боец 95-й ОДШБр ВСУ Сергей Андреев рассказал, что не получил полагающийся ему отпуск после ранения, ушёл в отгул, не дожидаясь рапорта, из-за чего не получил причитающихся выплат. После этого его отправили в Курскую область, где боец сдался в плен Армии России, опасаясь, что его, как дезертира, убьют собственные сослуживцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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