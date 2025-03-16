«Накормили, успокоили»: Свои бросили умирать раненого ВСУшника, помощь пришла откуда не ждал

Военнопленный из Харькова Вячеслав рассказал, что сослуживцы из ВСУ бросили его умирать, когда их бронемашина попала под миномётный обстрел. Мужчина остался один, он получил контузию и не имел с собой сухпайка. Видео допроса украинца появилось у Минобороны РФ.

Военнопленный из Харькова. Видео © Минобороны РФ

«Дали нам новую задачу — выдвигаться на посёлок Двуречная. Мы выдвигались группой семь человек на бронемашине. И по ходу заезда попали под обстрел миномётный, я, контуженный, выскочил из машины. Она развернулась и без меня уехала, я остался один», — поделился он.

Оставшись без товарищей, боец ВСУ пробрался в разрушенный частный дом и решил там отсидеться. Сутки он провёл без еды и воды, после чего его нашли трое российских военнослужащих. Украинец сразу сдался в плен и не стал оказывать сопротивления. Он признался, что не ожидал нормального к себе отношения: его не били, не пытали и даже накормили. Военнопленный призвал своих бывших сослуживцев сложить оружие ради возможности остаться в живых и увидеть свои семьи.