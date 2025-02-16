Военнопленный ВСУ признался, что слушал русскую музыку вопреки запрету Киева

Сдавшийся в плен Армии России украинский военнослужащий признался, что слушал русскую музыку, вопреки запрету киевского режима. Кадры его допроса приводит Минобороны РФ.

«Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, так же как и блогеров. Они сейчас пытаются лезть в голову обычных жителей, чтобы притянуть к себе доверие», — утверждает пленный.

Он добавил, что оказался на передовой практически неподготовленным. По его словам, на Украине перестали по-человечески относиться к бойцам ВСУ.