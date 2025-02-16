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Регион
16 февраля, 10:31

Военнопленный ВСУ признался, что слушал русскую музыку вопреки запрету Киева

Сдавшийся в плен Армии России украинский военнослужащий признался, что слушал русскую музыку, вопреки запрету киевского режима. Кадры его допроса приводит Минобороны РФ.

«Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok, и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, так же как и блогеров. Они сейчас пытаются лезть в голову обычных жителей, чтобы притянуть к себе доверие», — утверждает пленный.

Он добавил, что оказался на передовой практически неподготовленным. По его словам, на Украине перестали по-человечески относиться к бойцам ВСУ.

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Напомним, в июне 2022 года Верховная рада Незалежной запретила распространение российской музыки в украинских медиа. Это решение также действовало в отношении импорта книг и прочей издательской продукции из России, её новых регионов и Белоруссии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Юрий Лысенко
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