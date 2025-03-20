Осуждённые боевики ВСУ сознались в терактах на территории Курской области
Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВС Украины Александр Дзёма и Денис Попов, которые ранее были осуждены за теракты на территории курского приграничья, сознались в содеянном. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Доказательствами, подтверждающими обвинение, также являются данные признательные показания Попова и Дзёмы», — приводится выдержка из документа ТАСС.
Следствие установило, что сержант и солдат ВСУ запугивали местное население Суджанского района, занимали частные дома, открывали огонь по мирным и препятствовали эвакуации гражданских. Их приговорили к 15 годам тюрьмы.
Ранее Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело о теракте. Основанием для этого послужило убийство восьми жителей Суджи украинскими военными.
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