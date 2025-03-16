СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ 8 жителей Суджи
Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о совершении теракта после убийства украинскими военными восьми мирных жителей в Судже Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ. Преступление произошло в августе 2024 года, когда ВСУ атаковали российский регион.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 8 марта Армия России начала прямое наступление на Суджу, затем Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых были Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. В последнем бойцы ВС РФ обнаружили тела мирных жителей, убитых боевиками ВСУ. В Сети разошлось страшное видео с погибшими согражданами, многие из них — пенсионеры.
president.gov.ua