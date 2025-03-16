СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ 8 жителей Суджи

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о совершении теракта после убийства украинскими военными восьми мирных жителей в Судже Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ. Преступление произошло в августе 2024 года, когда ВСУ атаковали российский регион.