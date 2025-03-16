Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 15:22

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ 8 жителей Суджи

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о совершении теракта после убийства украинскими военными восьми мирных жителей в Судже Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ. Преступление произошло в августе 2024 года, когда ВСУ атаковали российский регион.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать
Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать

Ранее сообщалось, что 8 марта Армия России начала прямое наступление на Суджу, затем Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых были Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. В последнем бойцы ВС РФ обнаружили тела мирных жителей, убитых боевиками ВСУ. В Сети разошлось страшное видео с погибшими согражданами, многие из них — пенсионеры.

Обложка ©

president.gov.ua

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar